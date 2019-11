29.11.2019, PP Niederbayern



Update 1 - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Viechtach und Arnbruck - wiederholter Zeugenaufruf

ARNBRUCK, LKR. REGEN. Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jährige Fahrer und seine 88-jährige Beifahrerin ums Leben kamen sucht die Polizei Viechtach weiterhin dringend nach Zeugen.

Insbesondere werden zwei Pkw-Fahrer, welche offensichtlich bei dem vermutlich beteiligten SEAT-Fahrer anhielten und ihre Hilfe anboten, gebeten sich bei der Polizei Viechtach zu melden.



Dabei handelt es sich um den Fahrer eines schwarzen Audi, mit Chamer-Teilkennzeichen (CHA-). Der Mann mittleren Alters hielt beim SEAT-Fahrer an und bot seine Hilfe an.



Weiterhin hielt eine weibliche Fahrerin eines Subaru mit Regener-Teilkennzeichen (REG-) an und bot Hilfe an.



Die PI Viechtach bittet weiterhin Zeugen, insbesondere die beiden beschriebenen Pkw-Fahrer, sich unter der Telefon-Nummer 09942/9404-0 zu melden.



Veröffentlicht am 29.11.2019 um 13:33 Uhr