Fußgänger bei Verkehrsunfall auf der A 3 getötet

HUNDERDORF, LKR. STRAUBING-BOGEN. Heute Morgen (28.11.2019) gegen 02.45 Uhr ereignete sich auf der BAB A 3,Höhe der Rastanlage Bayer. Wald-Nord, Fahrtrichtung Frankfurt, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen war der Mann zuvor mit einem Reisebus aus Rumänien angereist. Als die Reisegruppe an der Rastanlage eine Pause einlegte, verließ der Mann den Bus und lief bis zur Verzögerungsspur der Autobahn zurück. Dort trat er vor einem auf der Hauptfahrbahn durchfahrenden rumänischen Reisebus auf die Fahrbahn. Dessen Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Fußgänger mit der rechten Frontseite. Die Wucht des Anpralls war so heftig, dass der Mann ca. 50 Meter nach vorn katapultiert wurde und schließlich auf dem Verzögerungsstreifen liegen blieb.



Trotz Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Warum der Mann auf die Fahrbahn lief, ist unklar. Wie von Mitreisenden zu erfahren war, soll der Getötete während der Fahrt Alkohol konsumiert haben. Den exakten Wert muss eine Blutuntersuchung erbringen. Zur genauen Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die BAB A 3 musste in Fahrtrichtung Frankfurt bis 06.30 Uhr komplett gesperrt werden. Sowohl die Feuerwehren Bogen und Hunderdorf als auch die Autobahnmeisterei Kirchroth übernahmen die Verkehrslenkung. Es kam zu kürzeren Stauungen.



