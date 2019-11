28.11.2019, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit einem Toten

Hunderdorf, Lkr. Straubing-Bogen

Am Donnerstagmorgen wurde auf der BAB A 3 in Fahrtrichtung Regensburg ein Fußgänger von einem Reisebus erfasst und tödlich verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte gg. 02.45 Uhr ein Reisebus, der auf der Autobahn von Passau kommend in die Rastanlage Bayerwald Nord einfahren wollte, mit einem Fußgänger der sich aus noch unbekannter Ursache auf dem Verzögerungsstreifen der BAB zur Rastanlage befand. Der noch unbekannte Fußgänger wurde tödlich verletzt. Er verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle.

Die BAB A 3 ist in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter angefordert. Der Verkehrsunfall wird von der Autobahnpolizei Kirchroth aufgenommen.



Veröffentlicht am 28.11.2019 um 04.45 Uhr