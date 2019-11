27.11.2019, PP Niederbayern



Update 1 - Brand in Wohnhaus – Kripo Deggendorf führt Ermittlungen

WINZER, LKR. DEGGENDORF. Wie berichtet geriet am Dienstag (26.11.19) ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Brand. Die Ermittlungen der Kripo Deggendorf und der Staatsanwaltschaft Deggendorf dauern weiter an.

Am heutigen Tag wurde die Brandstelle durch Beamte der Kripo Deggendorf begutachtet. Auch ein Polizeidiensthund kam zum Einsatz. Es bestätigte sich, dass der Brand im Obergeschoss ausgebrochen ist. Die Brandursache ist noch offen, auch eine Brandstiftung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.



Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf ca. 50.000 Euro.



Personen, die beim Brand vor Ort waren bzw. sich am Dienstag in der Zeit von ca. 18:30 Uhr bis zum Bekanntwerden des Brandes im Bereich Unterholzen aufhielten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kripo Deggendorf unter der Telefon-Nummer 0991/ 38960 als Zeuge zu melden.



