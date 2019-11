27.11.2019, PP Niederbayern



Gewinnspiellose in Zeitungen – Polizei warnt vor neuer Masche der sog. „Call-Center-Betrüger“

NIEDERBAYERN. Mit ständig neuen Tricks versuchen dreiste Betrüger an Geld und Wertsachen ihrer arglosen Opfer, zumeist ältere Menschen, zu gelangen.

Ein aktueller Fall aus dem Raum Dingolfing mit einer offensichtlich neuen Betrugsmasche beschäftigt derzeit die Ermittler der Kriminalpolizei in Niederbayern. Über eine in der Region erscheinende Zeitung verteilen die Betrüger Rubbellose, die dem Leser neben einem Hauptgewinn von 100.000 Euro, mindestens jedoch einen „Überraschungsgewinn“ versprechen. In den Teilnahmebedingungen werden persönliche Daten, wie Vor- und Nachname, Wohnadresse und Geburtsdatum gefordert. Die Ziehung des Hauptgewinnes werde am 31.12.2019 erfolgen.



Das Polizeipräsidium Niederbayern warnt ausdrücklich davor, die auf den Losen angegebene Gratishotline 0800-225 22 11 anzurufen. Vernichten Sie die Lose ungeöffnet, denn bei einem Anruf der Nummer landen Sie den sog. „Gewinnspiel-Betrügern“.!



Um den vermeintlichen Gewinn ausbezahlt zu bekommen, werden Sie dann durch geschickte und gezielte Gesprächsführung dazu überredet, anfallende Gebühren im Voraus zu bezahlen. Denken Sie daran: „ Ein Gewinnspiel bei dem Sie Gebühren im Voraus entrichten müssen, ist KEIN Gewinnspiel“!



Ersten Erkenntnissen nach, sind mehrere tausend derartiger Lose an nieder- und oberbayerische Haushalte verteilt worden.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 27.11.2019, 08:50 Uhr