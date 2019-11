26.11.2019, PP Niederbayern



Brand in einem unbewohnten Wohnhaus - hoher Sachschaden

GDE. WINZER / LKR. DEGGENDORF: Beim Brand eines derzeit unbewohnten Hauses entstand hoher Sachschaden.

Am Dienstag, 26.11.19, gegen 19.10 h, brach in einem derzeit nicht bewohnten Einfamilienhaus im Bereich des Dachstuhls ein Brand aus. Durch das Feuer brannte der Dachstuhl ab, weiterhin wurde das Obergeschoß erheblich beschädigt.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 200.000 Euro.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Die Brandursache ist derzeit nicht bekannt, die Ermittlungen hierzu hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Straubing übernommen.





Veröffentlicht am 26.11.2019, 23.55 h.