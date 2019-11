26.11.2019, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit zwei Toten

ARNBRUCK, LKR. REGEN. Ein tragischer Verkehrsunfall bei dem zwei Personen getötet wurden, ereignete sich am Montag (25.11.2019), kurz vor Mitternacht, im Gemeindebereich Arnbruck.

Aus bislang ungeklärter Ursache war der 83-jährige Fahrer des Pkw auf der Staatstraße von Viechtach nach Arnbruck nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Fahrzeug über eine etwa 4 Meter hohe Böschung in ein Waldstück gestürzt. Durch den Verkehrsunfall wurden sowohl er als auch seine 88-jährige Beifahrerin so schwer verletzt, dass der Notarzt an der Unfallstelle nur noch den Tod feststellen konnte.



Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt, der gemeinsam mit den Polizeibeamten aus Viechtach, die Ursache des Unfalls klären soll. Zur Bergung der Opfer waren die umliegenden Feuerwehren eingesetzt. Ein Kriseninterventionsteam betreut die Angehörigen.



