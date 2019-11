25.11.2019, PP Niederbayern



Brand in Wohnhaus – Kripo Deggendorf führt Ermittlungen

WALLERFING, LKR. DEGGENDORF. Am Samstag (23.11.19) kam es in den Abendstunden zu einem Brand in einem Wohnhaus. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Kripo Deggendorf führt die weiteren Ermittlungen.

Am Samstag gegen 21 Uhr schlug ein Rauchmelder im Keller des Einfamilienhauses Alarm. Dort hielten sich zwei Bewohner (männlich, 56 Jahre und weiblich, 79 Jahre) auf. Die 79-Jährige konnte die Feuerstelle noch mit einem Wassereimer bekämpfen und vermutlich dadurch einen größeren Schaden verhindern. Beide mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.



Die Kripo Deggendorf führt die weiteren Ermittlungen hinsichtlich fahrlässiger Brandstiftung.



Veröffentlicht am 25.11.2019, 10.23 Uhr