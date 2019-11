23.11.2019, PP Niederbayern



Brand in einem Wohnhaus

FÜRSTENECK, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Neun Personen waren gefährdet, zudem entstand erheblicher Sachschaden.

Am Freitag, gegen 22.40 Uhr, kam es in Fürsteneck in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brand. Brandursächlich war auf einem E-Herd zubereitetes Essen, das Feuer fing. Alle neun Bewohner des Mietshauses mussten evakuiert werden. Acht davon wurden wegen Beeinträchtigung durch Rauchgas durch den Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Vor Ort waren mehrere Feuerwehren eingesetzt.



Medienkontakt: PI Freyung, PHK Scheungrab, Tel. 08551 / 9607-151

Veröffentlicht am 23.11.2019 um 11.10 Uhr