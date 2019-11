23.11.2019, PP Niederbayern



BMW gestohlen – sog. „Keyless-go-Diebstahl“ – Zeugenhinweise erbeten

VIECHTACH – LKRS. REGEN. In der Nacht von Freitag auf Samstag (22./23.11.2019) wurde in Viechtach ein hochwertiger BMW gestohlen. Bei der Tat dürfte es sich um einen sog. „Keyless-go-Diebstahl“ handeln. Die Kriminalpolizei bittet dazu um Zeugenhinweise.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen BMW X 6 in der Farbe grau mit dem Kennzeichen VIT-F 1267, es hatte noch einen Zeitwert von über 40.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen vor Ort wurde das Auto im Zeitraum zwischen 23.00 h nachts und 07.00 h morgens in der Adalbert-Kraus-Str. entwendet. Die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall führt jetzt die Kriminalpolizei Deggendorf.



Zu dem Fahrzeugdiebstahl wird auch um Zeugenhinweise gebeten. Wer hat in Viechtach in der Adalbert-Kraus-Str. im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können ? Hinweise hierzu werden an die Kripo Deggendorf unter der Tel.-Nr. 0991 / 3896-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.



