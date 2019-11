18.11.2019, PP Niederbayern



33-Jähriger randaliert im Haus seiner Eltern – Polizei findet Cannabis-Plantage

SAAL A. DONAU (VGEM), LKR. KELHEIM. Ein 33-jähriger Mann randalierte am Samstag, 16.11.2019, kurz vor Mittag, im elterlichen Anwesen in einem Gemeindeteil von Saal a. d. Donau. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz verletzt. Der 33-Jährige wurde in einem Bezirksklinikum untergebracht.



Bild: Kriminalpolizeiinspektion Landshut

Kleinholz versuchte ein 33-Jähriger aus seinem Zimmer in der Verwaltungsgemeinschaft Saal a. d. Donau zu machen. Nachdem die Polizei eintraf, verbarrikadierte sich der Mann zunächst in seinem Zimmer. Als es gelang, die Türe zu öffnen, verletzte der Mann einen Beamten an der Hand, sodass er ärztlich behandelt werden musste. In einem Nebenzimmer fanden die Beamten schließlich noch eine Cannabis-Plantage, mit zum Teil erntereifen Pflanzen und einigen Jungpflanzen.



Gegen den Mann werden nun Ermittlungen, u. a. wegen illegalem Anbau von Betäubungsmittel, Tätlicher Angriff/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung geführt.



