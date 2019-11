13.11.2019, PP Niederbayern



Anonymer Anrufer spricht Drohung gegenüber Berufsschule aus – Schule vorsorglich geräumt

STRAUBING. Heute (13.11.2019) ging kurz vor 11.00 Uhr bei der technischen Berufsschule in der Pestalozzistraße ein Anruf ein, in dem ein bislang unbekannter Anrufer mitteilte, dass in der Schule eine Bombe platziert sei.

Derzeit wird die Schule vorsorglich geräumt. Es sind rund 400 Schüler betroffen. Das gesamte Gebäude einschließlich des Geländes wird mit einem Großaufgebot momentan abgesucht. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Stadtgraben großräumig zu umfahren.



Veröffentlicht: 13.11.2019, 11.21 Uhr