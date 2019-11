12.11.2019, PP Niederbayern



Brand in einem Mehrfamilienhaus – Nachtragsmeldung

ERGOLDSBACH, LKR. LANDSHUT. Am Montag, 11.11.2019, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlesierstraße zu einem Brand bei dem eine Person ums Leben gekommen ist. Entgegen der ersten Meldung sind bei dem Brand keine weiteren Personen verletzt worden.

Bei der getöteten Person handelt es sich wahrscheinlich um die 65-jährige Bewohnerin, allerdings sind zur Feststellung der zweifelsfreien Identität jedoch noch weitere Untersuchungen notwendig. Ursächlich für den Brand dürfte nach dem gegenwärtigem Stand der Ermittlungen scheinbar leichtsinniger Umgang mit Zigaretten gewesen sein. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung haben sich nicht ergeben.



Das Gebäude ist weiterhin bewohnbar, der Schaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.



Veröffentlicht: 12.11.2019, 10.41 Uhr