07.11.2019, PP Niederbayern



Tödlicher Betriebsunfall – Mann von Radlader eingeklemmt

SANDBACH, VILSHOFEN AN DER DONAU. Am Donnerstag (07.11.2019) ereignete sich ein tragischer Betriebsunfall. Bei Arbeiten mit einem Radlader kippte dieser um und verletzte den Fahrer tödlich. Die Kriminalpolizei Passau führt die Ermittlungen.

Am Donnerstag (07.11.19) führte ein 54-jähriger Mann Arbeiten mit einem Radlader durch. Dabei kippte der Radlader um und verletzte den Fahrer tödlich. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen. Ein Verschulden Dritter kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden.





Veröffentlicht am 07.11.2019, 16:08 Uhr