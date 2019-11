06.11.2019, PP Niederbayern



Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden

MAINBURG, LANDKREIS KELHEIM. Am späten Mittwochabend kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Dabei entstand hoher Sachschaden. Die Kripo Landshut ermittelt zur Brandursache.

Der Brand in dem Einfamilienhaus, in dem sich im Erdgeschoss auch eine Zahnarztpraxis befindet, dürfte in einem Zimmer im Obergeschoss entstanden sein. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer aus und erfasste auch den Dachstuhl.



Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Eine Feuerwehrfrau verletzte sich bei den Löscharbeiten leicht und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Der enorme Sachschaden, der auch die Zahnarztpraxis betrifft, beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen hohen sechsstelligen Betrag und könnte sogar über einer 1 Million Euro liegen.



Die Kripo Landshut übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache. Erste Feststellungen deuten auf einen möglichen technischen Defekt in der Hauselektrik hin.





Veröffentlicht am 06.11.2019 um 23.50 Uhr