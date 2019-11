04.11.2019, PP Niederbayern



Update – Versuchter Raub in Schnellrestaurant in Landshut

LANDSHUT. Wie berichtet randalierte ein 22-Jähriger am Sonntag (03.11.19) in einem Schnellrestaurant in der Landshuter Altstadt. Er konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr wurde die Polizei über einen randalierenden Mann in einem Schnellrestaurant in der Landshuter Altstadt informiert. Zudem forderte er die Mitarbeiter auf ihm Geld auszuhändigen. Ein Kassierer wurde durch Schläge ins Gesicht leicht verletzt. Durch seine Randale verletzte er sich selbst leicht und verursachte ca. 5.000 Euro Sachschaden an der Einrichtung des Restaurants. Er konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erfolgte am heutigen Montag die Vorführung vor dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht. Gegen ihn erging Haftbefehl unter anderem wegen eines versuchten Raubes. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert



Veröffentlicht am 04.11.2019 um 13:58 Uhr