04.11.2019, PP Niederbayern



Update 4 – Tötungsdelikt in Passau

PASSAU. Wie berichtet kam es am Donnerstag (31.10.19) zu einem Tötungsdelikt in Passau. Gegen einen Tatverdächtigen erging zwischenzeitlich Haftbefehl. Er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Links

Bereits am Freitag (01.11.19) geriet der 26-Jährige in den Fokus der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft. Es wurden umfangreiche kriminaltaktische Maßnahmen, insbesondere zur Feststellung des Aufenthaltsortes sowie zur Festnahme des Tatverdächtigen, in die Wege geleitet. Am frühen Samstagmorgen stellte sich der Mann schließlich im hessischen Wiesbaden bei der dortigen Polizei, wo er vorläufig festgenommen und im Anschluss nach Passau überstellt werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau erfolgte die Vorführung beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau. Dieser erließ Haftbefehl wegen Mord, Mordmerkmal Heimtücke, woraufhin er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.



Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei Passau ergaben bislang, dass das Opfer durch einen Messerstich in den Oberkörper getötet wurde. Bei seiner polizeilichen Vernehmung zeigte sich der Mann geständig. Die Hintergründe der Auseinandersetzung liegen im persönlichen Bereich der beiden Männer. Das vermutliche Tatmesser konnte sichergestellt werden.



Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Passau dauern an.



Personen, die am Donnerstag, 31.10.2019, in der Zeit zwischen 21.15 Uhr bis ca. 21.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des ZOB/REWE-Markt gemacht haben oder einen Streit/Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Pressesprecher, Tomaschko Günther, KHK, 0162/ 2698654

Veröffentlicht am 04.11.2019 um 13:45 Uhr