03.11.2019, PP Niederbayern



Versuchter Raub in Schnellrestaurant in Landshut

LANDSHUT: Ein 22-jähriger Mann randalierte am Sonntagmittag in einem Schnellrestaurant in der Altstadt von Landshut und forderte vom Kassierer Geld.

Dabei schlug er auf den Kassierer ein und verletzte diesen leicht im Gesicht. Der Mann konnte noch vor Ort festgenommen werden, wobei er sich ebenfalls leicht verletzte. Erlangt hat er hierbei nichts. Über die weiteren Maßnahmen, insbesondere über die Haftfrage, wird am morgigen Montag entschieden.



Veröffentlicht: 03.10.2019, 15.40 Uhr