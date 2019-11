03.11.2019, PP Niederbayern



Update 3 zum Tötungsdelikt durch Messerstich in Passau

PASSAU. Der 26-jährige Beschuldigte wurde am Sonntag, 03.11.2019, um 10.00 Uhr dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt.

Es erging Haftbefehl wegen Mordes.

Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Veröffentlicht am 03.11.2019, um 12.45 Uhr