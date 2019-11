02.11.2019, PP Niederbayern



Ausbruch aus dem Bezirkskrankenhaus misslungen

DEGGENDORF-MAINKOFEN

Am Samstagabend versuchte ein Insasse aus der Forensik des Bezirkskrankenhauses auszubrechen, konnte aber noch innerhalb des Areals von starken Polizeikräften festgenommen und rückgeführt werden.

Ein 25jähriger Deutscher, der seit Mai 2019 auf Anordnung einer Staatsanwaltschaft in der Forensik des Bezirkskrankenhauses untergebracht ist, versuchte kurz vor 18.00 Uhr aus dem Hochsicherheitsbereich auszubrechen. Aus dem frei zugänglichen Innenhof seiner Station kletterte er über Dachrinne und Blitzableiter auf das Dach des zweistöckigen Gebäudes. Dort kundschaftete er den weiteren Fluchtweg aus, riss Dachziegeln aus der Verankerung, um besser klettern zu können und warf sie dabei ziellos auf den Vorplatz. Danach sprang er über mehrere Anbauten auf die Straße vor der Station, wo die inzwischen alarmierten Polizeikräfte aus Deggendorf und Umgebung bereits auf den "glücklosen" Ausbrecher warteten und gleich nach seiner "Landung" widerstandslos festnahmen. Der Insasse wurde wieder in seine gesicherte Station zurückgebracht. Verletzt wurde niemand.

Der beim Fluchtversuch angerichtete Sachschaden am Dach und am Blitzschutz kann noch nicht geschätzt werden.



Veröffentlicht am 02.11.2019 um 21.35 Uhr