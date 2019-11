02.11.2019, PP Niederbayern



Tötungsdelikt in Passau – Tatverdächtiger stellt sich der Polizei – Update 2

PASSAU.

Nach dem Tötungsdelikt am Donnerstag, 31.10.2019, in der Passauer Innenstadt ist es der Passauer Kripo nach intensiven Ermittlungen gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln.





Die rund 20-köpfige Ermittlungsgruppe hat einen 26-jährigen Iraner als dringend tatverdächtig ermittelt. Umfangreiche Fahndungmaßnahmen wurden eingeleitet. Der 26-Jährige stellte sich gestern Abend im hessischen Wiesbaden, wo er anscheinend einige Bekannte hat, der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Der Tatverdächtige wird heute im Laufe des Tages nach Passau überstellt, wo er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau zur Prüfung der Haftfrage dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Passau vorgeführt wird.



Zum Tathergang können aktuell noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittler der Passauer Kripo bitten deshalb dringend um Zeugenhinweise. Erste Ermittlungen bestätigen, dass zwischen dem iranischen Tatverdächtigen und dem iranischen Opfer seit längerem erhebliche Beziehungsprobleme bestanden.



Personen, die am Donnerstag, 31.10.2019, in der Zeit zwischen 21.15 Uhr bis ca. 21.45 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich des ZOB/REWE-Markt gemacht haben oder einen Streit/Auseinandersetzung zwischen zwei Männern beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 0162/2698654

Veröffentlicht: 02.11.2019 um 13.45 Uhr