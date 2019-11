01.11.2019, PP Niederbayern



Tötungsdelikt in Passau – Update 1

PASSAU. Am gestrigen Donnerstag (31.10.2019), wurde gegen 21.40 Uhr ein 33-jähriger Iraner mit einer schweren Stichverletzung in der Innstraße, in unmittelbarer Nähe einer Pizzeria, aufgefunden. Der Mann erlag kurze Zeit später seiner schweren Verletzung.

Nachtrag:

Unmittelbar nach der Tat hat die Kriminalpolizeiinspektion Passau die weiteren Ermittlungen übernommen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine fremdenfeindlich motivierte Tat vor. Die Ermittler gehen derzeit auch davon aus, dass der Auffindeort des Mannes wohl nicht der eigentliche Tatort sein dürfte. Entsprechende Ermittlungen hierzu laufen. In diesem Zusammenhang bittet die Kripo Passau erneut um Zeugenhinweise.



Wer hat gestern in der Zeit zwischen 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr im Umfeld des ZOB, Klostergarten bzw. in der Innstraße auf Höhe der Universität verdächtige Wahrnehmungen, möglicherweise auch eine Auseinandersetzung oder einen Streit beobachtet? Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Passau, Tel. 0851/9511-0, oder jede andere Polizeidienststelle.



Bezugsmeldung: 33-jähriger Mann durch Stich tödlich verletzt – Zeugenaufruf



