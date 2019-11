01.11.2019, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall - 80-jähriger Fußgänger verstorben

GEMEINDE GEISELHÖRING / LKR. STRAUBING-BOGEN:

Zu einem tragischen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang kam es am Donnerstag, 31.10.2019, um 10.30 Uhr in der Dingolfinger Straße in Geiselhöring.



Ein 51jähriger Landkreisbürger fuhr mit seinem Pkw ca. 30 Meter rückwärts, da er auf einen Parkplatz fahren wollte.

Beim Rückwärtsfahren übersah er einen 80jährigen Mann aus Geiselhöring, der gerade die Dingolfinger Straße zu Fuß überqueren wollte. Beim Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt und zunächst ins Klinikum Straubing eingeliefert. Dort verstarb der 80-jährige Mann aufgrund seiner schweren Verletzungen.



Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeistation Mallersdorf.



Veröffentlicht am 01.11.2019, 09.20 h.