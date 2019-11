01.11.2019, PP Niederbayern



33-jähriger Mann durch Stich tödlich verletzt - Zeugenaufruf

STADTGEBIET PASSAU:



Am Donnerstag, 31.10. 2019 , gegen 21.40 Uhr, fanden Passanten in der Innstrasse in Passau vor einer Pizzeria einen auf dem Gehweg liegenden 33-jährigen Mann auf. Dieser war durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Trotz sofortiger Reanimation durch den herbeigerufenen Notarzt verstarb das Opfer noch am Auffindeort.



Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnamen der Polizei im Innenstadtbereich führten bisher nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.



Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts aufgenommen und ermittelt in alle Richtungen.



Zeugen, die am Donnerstag, 31.10.2019, im Zeitraum zwischen 21.00 und 22.00 Uhr im Bereich ZOB, Klostergarten und in der Innstraße auf Höhe der Universität Passau Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Passau unter der Rufnummer 0851/9511-800 in Verbindung zu setzen.



