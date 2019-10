29.10.2019, PP Niederbayern



Schwer verletzte Frau auf Straße aufgefunden – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

LANDSHUT. Eine 19-jährige Frau wurde am heutigen Dienstag, 29.10.2019, gegen 00.40 Uhr, mit schweren Verletzungen in der Schwimmschulstraße/Ecke Luitpoldstraße aufgefunden. Die Landshuter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 00.40 Uhr wurde die Polizei und der Rettungsdienst zu einem angeblichen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in die Schwimmschulstraße an der Kreuzung zur Luitpoldstraße gerufen. Die 19-jährige Frau musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, in die auch das Institut für Rechtsmedizin der Universität München eingebunden ist.



Derzeit kann weder ein Verkehrsunfall, ein Sturzgeschehen oder auch das Einwirken Dritter ausgeschlossen werden.



Wer hat heute (29.10.2019), zwischen 00.15 Uhr bis ca. 00.45 Uhr in der Schwimmschulstraße/Luitpoldstraße verdächtigte Beobachtungen, insbesondere mögliche Streitgespräche oder Geräusche, die u. U. von einem Verkehrsunfall stammen könnten, oder einen Verkehrsunfall beobachtet?



Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 29.10.2019, 12.00 Uhr