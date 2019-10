24.10.2019, PP Niederbayern



Gasgeruch in Fachklink – Rund 250 Patienten und Bedienstete mussten evakuiert werden

SIMBACH AM INN. Heute (24.10.19) kurz vor 11.00 Uhr wurde von der Integrierten Leitstelle mitgeteilt, dass im Keller einer Psychosomatischen Fachklink in Simbach am Inn, durch die Feuerwehr eine hohe Konzentration einer kritischen Gasmischung gemessen wurde. Ein Bagger hatte zuvor, bei Arbeiten im Außenbereich, eine Gasleitung beschädigt. Das Gebäude musste demzufolge komplett evakuiert werden.

Der Bereich rund um die Klinik wurde vorsorglich weiträumig abgesperrt, eine Gefährdung der umliegenden Bevölkerung bestand nicht. Aufgrund des Gasaustritts mussten rund 250 Patienten inklusive dem Personal der Fachklinik vorübergehend evakuiert werden. Sie wurden auf einen Parkplatz im hinteren Bereich der Klink verbracht. Nachdem sich alle Patienten selbst dorthin begeben konnten, verliefen die Evakuierungsmaßnahmen geordnet und zügig. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.



Der Gasaustritt konnte durch den verantwortlichen Gasversorger vor Ort schnell gestoppt werden.



Die Feuerwehr hat bei einer aktuellen Messung, gegen 12.45 Uhr, keine gefährliche Gaskonzentration mehr festgestellt.



Die evakuierten Personen können somit wieder in die Klinik zurückkehren.



In Kürze werden dann auch die Verkehrssperrungen aufgehoben.



Der Einsatz wurde auf Twitter unter twitter.com/polizeiNB begleitet.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Michael Emmer, PHK, Tel. 09421/868-1020

Veröffentlicht am 24.10.2019 um 13:14 Uhr