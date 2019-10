19.10.2019, PP Niederbayern



Ein Toter bei schwerem Verkehrsunfall

ROTTHALMÜNSTER, LKR. PASSAU. Sattelzugfahrer kommt nach links von der Fahrbahn ab, kippt um und fängt Feuer. Dabei wird der eingeklemmte Fahrer getötet.

Am Samstag, den 19.10.2019, gg. 06.00 Uhr, fuhr ein Sattelzug mit österreichischer Zulassung auf der Staatsstraße 2116 von Rotthalmünster in Richtung Bad Griesbach. Auf Höhe Senftl kam der Fahrer mit seinem Milchtransporter nach rechts ins Bankett. Er steuerte gegen, überquerte die Fahrbahn und kam dabei nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr mehrere Büsche, prallte gegen einen Baum und kippte nach links um. Dabei streifte der Sattelanhänger einen entgegenkommender Pkw. Die 74-jährige Fahrerin wurde dabei leicht verletzt. Der Audi wurde im Frontbereich beschädigt. Nach dem Unfall geriet die Sattelzugmaschine in Brand und brannte vollständig aus. Als die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, musste sie feststellen, dass sich der eingeklemmte Fahrer nicht mehr aus dem Führerhaus retten konnte. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Derzeit ist die Unfallstelle komplett gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Da Betriebsstoffe des Fahrzeugs ins Erdreich gelangten wurde das Wasserwirtschaftsamt verständigt. Die Schadenshöhe wird auf 100.000 Euro geschätzt.



Zusatz 11.50 h: Bei der getöteten Person handelt es sich um einen 37-jährigen Mann mit tschechischer Staatsangehörigkeit.





Medienkontakt: Polizeiinspektion Bad Griesbach i. Rottal, Tel. 08532/96060, Pressebeauftragter: Greiler, PHK

Veröffentlicht am 19.10.2019 um 08.45 Uhr