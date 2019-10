11.10.2019, PP Niederbayern



Update 1 - Schnelle Festnahme eines Mannes nach Raubdelikten – Haftbefehl ergangen

STRAUBING. Am heutigen Freitag (11.10.19) wurde der 33-Jährige dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Nachdem dieser Haftbefehl gegen ihn erließ, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.





Weitere Links

Weiterhin wird nach Zeugen, insbesondere nach den hilfreichen Passanten auf dem Parkplatz des Supermarktes gesucht. Sie werden gebeten sich bei der Kripo Straubing unter der Telefon-Nummer 09421/ 868-0 zu melden.



Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Pressesprecher, Stefan Gaisbauer, PK, 09421-868-1013

Veröffentlicht am 11.10.2019, 13.50 Uhr