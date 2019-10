10.10.2019, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit einem Toten

PHILIPPSREUT, LKR. FREYUNG-GRAFENAU. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 09.10.19, gegen 15.15 Uhr, auf der B 12 bei Philippsreut/ Marchhäuser.

Ein von Tschechien in Richtung Freyung fahrender Pkw-Lenker kam vermutlich aufgrund des starken Regens nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in einen im Gegenverkehr fahrenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der aus dem Raum Grafenau stammende, 32 jährige Pkw Fahrer in seinem Fahrzeug tödliche Verletzungen. Der Fahrer des Lkw wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Freyung eingeliefert. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 120 000 Euro.



