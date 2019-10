09.10.2019, PP Niederbayern



Brand von mehreren Fahrzeugen

PASSAU. Am Dienstag (08.10.2019) kurz nach 23.00 Uhr wurde der Brand von mehreren Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses mitgeteilt. Dabei wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.



Am Dienstag, 08.10.2019, gegen 23.00 Uhr , wurde der Brand von mehreren Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses in Passau mitgeteilt.

Zwei Pkw brannten vollkommen aus, ein drittes Fahrzeug wurde stark beschädigt. Ein weiterer Pkw und ein Vordach wurde vom übergreifenden Feuer leicht beschädigt.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 150.000 Euro



Die Kripo Passau übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zu einer möglichen Brandursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.



Personen die sich am Dienstag (08.10.2019), von 22.30 Uhr – 23.30 Uhr, im Bereich der Traminer Straße aufgehalten haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich

bei der Kripo Passau unter Tel: 0851/ 9511-0 zu melden.



