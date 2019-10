05.10.2019, PP Niederbayern



Fahndungswiderruf - abgängiges 12-jähriges Mädchen wohlbehalten aufgefunden

GDE TRIFTERN / LKR. PASSAU:



Die seit heute, 05.10.2019, 17.00 h, vermisste Maria Jurrat wurde wohlbehalten durch die Polizei aufgefunden.





Am 05.10.2019, gegen 20.00 h, wurde die 12-jährige Maria Jurrat bei der Polizeiinspektion Passau als vermisst gemeldet, nachdem diese gegen 17.00 h die elterliche Wohnung verlassen hat und seitdem unbekannten Aufenthaltes war.



Im Rahmen der durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnte Maria Jurrat gegen 23.00 h in Passau wohlbehalten aufgefunden werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen.



Wir bedanken uns recht herzlich bei den Medien für die Unterstützung und bitten zugleich darum, jegliche personenbezogenen Daten und auch Lichtbilder von den Servern zu löschen.



Herzlichen Dank auch an die Bevölkerung für die Mithilfe bei der Fahndung durch übermittelte Zeugenhinweise.





Medienkontakt: PP Niederbayern/Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlich am 16.08.2019, 23.05 h