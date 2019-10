03.10.2019, PP Niederbayern



81-jährige Rentnerin überfallen – Kripo Landshut ermittelt wegen versuchten Raubmordes

DINGOLFING. Am gestrigen Mittwochabend, 02.10.2019, überfiel ein 44-jähriger Mann eine 81-jährige Rentnerin an ihrer Haustüre im Stadtgebiet, nördlich des Bahnhofs Dingolfing.

Gegen 19.25 Uhr klopfte der Mann zunächst an der Haustüre der Rentnerin. Als die Frau die Türe öffnete, drängte er sie sogleich zurück in die Wohnung und versuchte die Frau zu erwürgen. Aufgrund der Schreie der Rentnerin wurden Nachbarn auf das Geschehen aufmerksam und kamen der Rentnerin zu Hilfe. Der 44-jährige Angreifer konnte zwar noch über ein Fenster in den angrenzenden Garten aus dem Haus flüchten, wurde aber von den zu Hilfe eilenden Nachbarn überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Rentnerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, es besteht keine Lebensgefahr.



Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zwischenzeitlich ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten schweren Raubes und des versuchten Mordes ergangen. Nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut wurde er heute Nachmittag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Veröffentlicht: 03.10.2019, 17.05 Uhr