26.09.2019, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit Viehtransporter

ADLKOFEN, LKRS. LANDSHUT. Viehtransporter kippt aufgrund erhöhter Geschwindigkeit.







Am 26.09.2019, gegen 10.45 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße LA 3 ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr zwischen den Ortschaften Jesendorf und Pattenbach. Ein 48-Jähriger Landwirt fuhr hierbei mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine mit angehängtem Viehanhänger in den Jesendorfer Kreisel ein. Im Anhänger befanden sich 250 Ferkel, die in den Gemeindebereich Kumhausen ausgeliefert werden sollten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kippte der Anhänger der Fahrzeugkombination nach rechts und stürzte in die angrenzende Böschung. Durch den Unfall verendeten ca. 50 Ferkel noch am Unfallort. Der Fahrer der Zugmaschine selbst blieb unverletzt. Das Veterinäramt Landshut wurde verständigt und veranlasste eine Begutachtung der Tiere. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.



Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilsbiburg, Hermann Vogelgsang, EPHK, Tel. 08741/96270