20.09.2019, PP Niederbayern



Nachtrag zur Vermisstenfahndung: 9- jähriger Junge wohlbehalten aufgefunden

LANDSHUT, STADT: Der 9-Jährige Darius-Adrian konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung fiel einem aufmerksamen Leser kurz nach der Veröffentlichung in den Medien der Junge in der Innenstadt Landshut auf. Im Anschluss verständigte er sofort die Polizeiinspektion Landshut.

Der 9-Jährige konnte wieder seiner erleichterten Mutter übergeben werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Medien für die Unterstützung und bitten zugleich, jegliche personenbezogenen Daten und Lichtbilder von den Servern zu löschen.



Nochmals herzlichen Dank für das Teilen der Nachricht in den sozialen Netzwerken.



