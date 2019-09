10.09.2019, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 19 – Ermittlungsgruppe wurde aufgestockt

ABENSBERG,LKRS. KELHEIM. Seit Ende letzter Woche wurde die Ermittlungsgruppe bei der Kelheimer Polizei personell aufgestockt. Die Anwohnerbefragungen sind mittlerweile abgeschlossen. Die Ermittler arbeiten nun die Hinweise mit Hochdruck ab.

Im Rahmen der bisherigen Zeugenaufrufe und Anwohnerbefragungen gingen eine Vielzahl an Hinweisen ein. Ein mittlerweile 12-köpfiges Ermittlerteam geht nun allen Ermittlungsansätzen nach, die bislang durch Anwohnerbefragungen, Auswertungen von Videoüberwachungen, sowie sonstigen Hinweisen eingegangen sind. In dem eigens hierfür eingerichteten Konferenzraum laufen alle Informationen zentral zusammen.



„So können wir in einem wirklich guten Tempo die vielen Hinweise filtern, auswerten und gleich an die nächste Stelle weitergeben, wenn Folgemaßnahmen zu treffen sind. Die Kollegen arbeiten hier mit Hochdruck an der Aufklärung des Unfalls“, so der Leiter der Ermittlungsgruppe, Polizeioberrat Georg Marchner.“



Die eindeutige Identität des Unfallopfers konnte am vergangenen Freitag (06.09.2019) im Rahmen der rechtsmedizinischen Untersuchung nicht abschließend geklärt werden. Diese Woche werden hierzu noch weitere Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Erlangen durchgeführt. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird dieses in einer gesonderten Mitteilung veröffentlicht.



