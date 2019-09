09.09.2019, PP Niederbayern



Schwerer Verkehrsunfall auf der B 12 bei Kirchdorf a.Inn

KIRCHDORF/INN, LKRS.ROTTAL-INN. Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen werden vier Erwachsene schwer und ein Kind leicht verletzt, ein Pferd stirbt.

Am Montag, den 09.09.2019 befuhr eine 25jährige Frau aus Zeilarn gegen 01:05 Uhr mit einem Pferdeanhängergespann die B 12 auf Höhe Kirchdorf a.Inn in Richtung Passau. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Frau in den Gegenverkehr. Dabei touchierte sie zunächst den Pkw eines 35jährigen Mannes aus Waldkraiburg und prallte anschließend frontal in das Fahrzeug eines 30järhigen Mühldorfers. Die Unfallverursacherin und ihre 53jährige Beifahrerin wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Von den Insassen des Fahrzeuges der Familie aus Mühldorf wurden der Fahrer und seine 29jährige Beifahrerin schwer verletzt. Das Kind, welches sich auch im Fahrzeug befand, wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, musste jedoch auch in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Verletzten wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Von den zwei im Anhänger befindlichen Tieren verendete ein Pferd an der Unfallstelle, das zweite blieb unverletzt, ebenso wie die zwei im Auto der Unfallverursacherin befindlichen Hunde. Neben dem Rettungsdienst waren noch die freiwilligen Feuerwehren aus Kirchdorf a.Inn, Seibersdorf, Simbach a.Inn, Marktl, Stammhamm und Ranshofen (Österreich) am Unfallort.





Veröffentlicht am 09.09.2019, 11:30 Uhr