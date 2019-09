04.09.2019, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit einer getöteten Person – dringender Zeugenaufruf der Kelheimer Polizei

ABENSBERG, KELHEIM. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am gestrigen Dienstag, 03.09.2019, gegen 20.40 Uhr, auf der Kreisstraße 19 zwischen Abensberg und Arnhofen in Fahrtrichtung Kelheim.

Der Fahrer/Fahrerin eines Peugeot mit Kelheimer Zulassung befuhr gegen 20.40 Uhr die Kreisstraße KEH 19 von Abensberg in Richtung Kelheim. Vor der Ortschaft Arnhofen, kurz nach dem Berufsbildungswerk St. Franziskus, kam der Peugeot aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Passat, der von einem 29-Jährigen aus der Gemeinde Saal a. d. Donau gefahren wurde.



Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass der bislang noch nicht identifizierte Fahrer/Fahrerin des Peugeot kurz zuvor von einem möglicherweise weißen/hellfarbenen Fahrzeug im Bereich des Berufsbildungswerkes überholt wurde. Der Fahrer/Fahrerin dieses Fahrzeuges bzw. Personen, die sachdienliche Hinweise auf diesen Fahrer/Fahrerin oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kelheim, Tel. 09441/50420, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Aktuell arbeiten die Ermittler mit Hochdruck an der Identifizierung des verunfallten Fahrers/Fahrerin, hierzu sind noch weitere Untersuchungen erforderlich.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 04.09.2019, 11:20 Uhr

