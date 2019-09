03.09.2019, PP Niederbayern



Auseinandersetzung vor Deggendorfer AnkER-Einrichtung – Haftbefehle gegen weitere Tatverdächtige ergangen.

DEGGENDORF. Am Dienstag, 20.08.2019, kam es vor der AnkER-Einrichtung in Deggendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Es gab mehrere Verletzte, darunter drei Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens sowie ein Polizeibeamter.

Im Zuge der weiteren umfangreichen Ermittlungen der Deggendorfer Kripo, insbesondere durch die Auswertung von Videoaufnahmen und Vernehmung weiterer Zeugen, konnten bislang 13 Tatverdächtige ermittelt werden. Gegen sieben Aserbaidschaner im Alter von 27, 34, 37 und 39 Jahren und einen 26-jährigen Nigerianer erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts, u. a. wegen schweren Landfriedensbruchs, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sämtliche Tatverdächtige befinden sich in Untersuchungshaft in verschiedenen bayerischen Justizvollzugsanstalten. Ein weiterer tatbeteiligter 38-jähriger Aserbaidschaner befindet sich in Abschiebehaft zur Rücküberstellung nach Italien.



