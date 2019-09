02.09.2019, PP Niederbayern



Tritte gegen Kopf – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

ABENSBERG, LKR. KELHEIM. Heute Nacht (01.09.2019) kurz nach 01.00 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann aus der Gemeinde Hausen auf dem Heimweg vom Gillamoos zusammengeschlagen und musste mit Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Kurz nach 01.00 Uhr wurde der 30-Jährige auf Höhe der Max-Bronold-Straße/Schlossgarten offensichtlich von vier männlichen, Personen zusammengeschlagen. Der Mann erlitt dabei erhebliche Verletzungen, die in einer Klinik behandelt werden mussten. Durch das beherzte Eingreifen zweier Passanten ließen die Vier von dem Mann ab und flüchteten unerkannt, momentan liegt keine Beschreibung von den Männern vor.



Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen wegen Gefährlicher Körperverletzung übernommen und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall in der Max-Bronold-Straße auf Höhe des Schlossgartens beobachtet haben und Hinweise auf die vier Männer oder zum Tatgeschehen geben können.



Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 02.09.2019, 02.09.2019