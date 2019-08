29.08.2019, PP Niederbayern



Festnahmen und Durchsuchungen nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern

LANDSHUT, PFARRKIRCHEN/LKR. Rottal-Inn. Seit Anfang 2018 führt die Staatsanwaltschaft Landshut in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern umfangreiche Ermittlungen wegen Handels mit Marihuana im Kilobereich im Umfeld von Asylbewerberunterkünften.

Bereits im August 2018 wurden in diesem Zusammenhang ein 35-jähriger Algerier und ein 19-jähriger Syrer festgenommen. Die beiden Männer wurden durch das Landgericht Landshut mittlerweile wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt.



Im Zuge der weiteren intensiven Ermittlungen wurden im April bzw. Mai 2019 drei Syrer aus Landshut im Alter zwischen 21 und 29 Jahren aufgrund bestehender Untersuchungshaftbefehle festgenommen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten (JVA) eingeliefert.



Die weiteren Ermittlungen gegen diese Tätergruppierung führten nun zu mehreren Personen, bei denen der teils dringende Verdacht besteht, dass sie den Großraum Landshut mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen beliefert haben. Am 26.08.2019 wurden drei Haftbefehle, die das AG Landshut erlassen hatte, durch Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern vollzogen. Ein 21-jähriger und 22-jähriger Syrer aus dem Landkreis Rottal-Inn, sowie ein 30-jähriger Kosovare wurden aufgrund der von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehle festgenommen und in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.



Bei drei weiteren deutschen Tatverdächtigen aus dem Landkreis Landshut im Alter von 21, 19 und 18 Jahren wurden am 26.08.2019 Durchsuchungsbeschlüsse des AG Landshut vollzogen. Dabei wurde umfangreiches Beweismittel sichergestellt. Die Tatverdächtigen sind nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen gegen das Trio dauern an.



Veröffentlicht: 29.08.2019, 10:40 Uhr