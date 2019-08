26.08.2019, PP Niederbayern



Bei Bauarbeiten Teile einer Fliegerbombe aufgefunden

STRAUBING. Am Montag (26.08.2019) wurden im Rahmen von Bauarbeiten in der Carl-Zeiss-Straße Teile einer Fliegerbombe aufgefunden.

Heute gegen 10:00 Uhr wurden bei Bauarbeiten in der Carl-Zeiss-Straße in Straubing Teile einer Fliegerbombe aufgefunden. Der Gefahrenbereich wird derzeit abgesperrt. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes wurden informiert und sind aktuell vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu verschaffen.



Nach Auskunft des Sprengmeisters soll die Bombe vor Ort entschärft werden. Dazu wird ein Evakuierungs-Radius von 150 Meter um den Fundort festgelegt.



Aktuell werden umfangreiche Absperrmaßnahmen, unter anderem Verkehrssperren, in die Wege geleitet.



Anwohner im Evakuierungsbereich werden gebeten zuhause zu bleiben bis Einsatzkräfte an der Haus-/ Wohnungstüre weitere Anweisungen geben.



Derzeit besteht keine Gefahr in diesem Bereich.



