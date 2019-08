21.08.2019, PP Niederbayern



EILINFO – Brand einer Lagerhalle

EGING AM SEE, LKR. PASSAU. Seit heute (21.08.19) früh ca. 8 Uhr steht eine Lagerhalle in einem Gewerbegebiet in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden die Anwohner gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten. Bislang sind keine verletzten Personen bekannt. Aktuell laufen die Löscharbeiten.

Die Kripo Passau wird nach Beendigung der Löscharbeiten die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, übernehmen.



Angaben zur Brandursache sowie einer Schadenshöhe können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden.



Beim Vorliegen weiterer Erkenntnisse wird nachberichtet.



