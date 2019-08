19.08.2019, PP Niederbayern



Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt – Kripo Landshut bittet um Zeugenhinweise

BODENKIRCHEN/LKR. LANDSHUT. Am Montag (19.08.2019) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt in der Hauptstraße. Ein Täter, bewaffnet mit einem Brecheisen, ist zu Fuß flüchtig. Die Kriminalpolizei Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Montag, 19.08.2019, gegen 04.30 Uhr, befand sich eine Angestellte eines Supermarktes in Bodenkirchen, Lkr. Landshut bereits im Geschäft, als eine bislang unbekannte männliche Person die Geschäftsräume betrat. Der maskierte Täter führte ein Brecheisen und forderte von der Angestellten Zugang zum Tresor. Die Angestellte konnte unversehrt aus dem Geschäft flüchte, bevor kurz darauf der Täter das Gebäude verließ. Dieser flüchtete ohne Beute zu Fuß über die Hauptstraße ortsauswärts in Richtung Margarethen. Der Täter wurde als ca. 20 jähriger Mann, ca. 170 cm groß mit südländischem Aussehen beschrieben, dieser war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einem Kapuzenshirt und hatte ein Tuch vor den Mund gebunden.



Die Kriminalpolizei Landshut führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen oder hat im betreffenden Zeitraum im Bereich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die in Verbindung mit der Tat stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Landshut unter Tel.: 0871/9252-0.



Veröffentlicht: 19.08.2019, 10.10 Uhr