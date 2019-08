14.08.2019, PP Niederbayern



Mann getreten und mit Messer verletzt – 2 Tatverdächtige festgenommen

POCKING. Bei einem Streit zwischen drei Beteiligten wurde ein Mann mit den Füßen getreten sowie mit einem Messer verletzt. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kripo Passau führt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau die Ermittlungen.

Gestern (13.08.19) gegen 23 Uhr wurde die Polizei über eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf der Straße vor einem Mehrfamilienwohnhaus in der Pockinger Straße informiert. Nach ersten Ermittlungen der Kripo Passau zufolge fand ein Streit mit drei beteiligten Männern statt. Dabei wurde ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger nach Messerstichen und Tritten mit den Füßen mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus eingeliefert.



Er wurde dabei von einem 26-jährigen Syrer und einem 19-jährigen Deutschen verletzt. Im Anschluss entfernten sich die beiden Tatverdächtigen zusammen mit weiteren Personen mit zwei Pkw`s. Im Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 19-jährige deutsche Tatverdächtige in einem Pkw auf der Bundesautobahn A3 im Landkreis Straubing-Bogen angehalten und widerstandlos festgenommen werden.



Der 26-jährige Tatverdächtige wurde durch Beamte des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Nähe seines Wohnortes im Landkreis Regensburg vorläufig festgenommen.



Die Hintergründe der Tat bzw. das Verhältnis der beteiligten Personen ist aktuell Gegenstand der der Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft.



Der 26-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau zur Prüfung der Haftfrage dem Haftrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt.



Der 19-Jährige wurde nach den erfolgten kriminalpolizeilichen Maßnahmen, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wieder auf freien Fuß gesetzt.



Veröffentlicht am 14.08.2019 um 15:00 Uhr