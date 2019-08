10.08.2019, PP Niederbayern



Pressebericht Gäubodenfest vom 10.08.2019

STRAUBING. Nachfolgend eine Zusammenfassung von Vorfällen im Zusammenhang mit dem Gäubodenfest.

Polizeibeamten beleidigt



Am Hagen. Ein 26-Jähriger Deutschamerikaner der erheblich unter Alkoholeinfluss stand, hat am Freitagabend einen Polizeibeamten beleidigt. Der junge Mann betitelte den Beamten mit mehreren Kraftausdrücken. Unter anderem mit „Arschloch“ usw. Auf Grund der erheblichen Alkoholisierung musste der junge Mann die Nacht auf der Polizeiwache Straubing verbringen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

(013144192)



Körperverletzung



Zwei 18-Jährige Straubinger gerieten auf dem Festplatz in Streit. Im Zuge des Streites schlug der Täter dem Geschädigten mit dem Kopf auf die Nase, so dass sich dieser in ärztliche Behandlung begeben musste. Beide Männer standen zum Zeitpunkt des Streites unter Alkoholeinfluss. Den „Schläger“ erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung.

(013143193)



In der Rosengasse gerieten gegen 04.30 Uhr ein 27-Jähriger und ein 33-Jähriger aneinander. Die beiden betrunkenen Männer wurden bei der Rauferei leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.



Am Freitag, den 09.08.2019, gegen 19:20 Uhr wurde ein 69-Jähriger am Kinseherberg von einer „Finne“ eines Stand-UP-Paddels am Kopf getroffen. Der Geschädigte wurde leicht verletzt mit dem Verdacht einer Gehirnerschütterung in das Krankenhaus Straubing eingeliefert. Da nicht klar ist, woher die „Finne“ geworfen wurde bittet die Polizeiinspektion Straubing die nun wegen Körperverletzung ermittelt unter der Telefonnummer 09421/868-0 um Zeugenhinweise.

(013140196)



Gegen 23.40 Uhr kam es Freitagnacht (09.08.2019) am Busbahnhof Am Hagen zu einer Auseinandersetzung. Bereits beim Betreten des Busses pöbelte ein zunächst Unbekannter zwei Fahrgäste an. Nach einer kurzen Zeit ohne weiteren Kontakt kam der Unbekannte plötzlich auf den 29-Jährigen zu und schlug ihm unvermittelt mit einer Bierflasche mehrmals auf den Kopf, so dass dieser eine Platzwunde hatte. Ein 27-Jähriger, der dazwischen ging, wurde ebenfalls leicht verletzt. Nach einem kurzen Gerangel gingen die Parteien auseinander. Die beiden Geschädigten stiegen aus und gingen zum dortigen Sanitätsdienst am Busbahnhof. Der Unbekannte konnte von der verständigten Polizei nicht mehr am Tatort festgestellt werden. Er meldete sich am Morgen des Samstag (10.08.2019) bei der Polizeiinspektion Bogen.

(013154319)



An der Grünanlage beim Festplatz gerieten ein 41-Jähriger und ein 65-Jähriger aneinander. Im Verlauf des Handgemenges verloren beide Männer ihre Brillen und der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 400,- Euro.





Messer und Pfefferspray mitgeführt



Am Hagen. Ein 25-Jähriger aus Deggendorf und ein 19-Jähriger Viechtach kamen gegen 22:30 Uhr streitend aus dem Festzelt. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wollten den Streit schlichten und erteilten zugleich ein Zutrittsverbot für das Festzelt. Da die Männer noch aggressiver wurden und einer ein Messer aus der Tasche ziehen wollte, wurden die Beiden zusammen mit einer Streife der Polizei festgenommen und zur Volksfestwache verbracht. Bei einer durchgeführten Durchsuchung fanden die Beamten dann bei einem der Männer ein verbotenes Messer und ein Pfefferspray. Einen Alkoholtest lehnten die beiden Herren ab. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz ermittelt. Die Polizeiinspektion Straubing weißt nochmal daraufhin, dass auf dem Festgelände keine Messer und keine Sprühdosen mitgeführt werden dürfen.

(013147199)





Alkoholfahrten



Eine 27-jährige Autofahrerin wurde am Samstag (10.08.2019), gegen 02.40 Uhr, im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Chamer Straße angehalten. Ein Alkoholtest ergab, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Autoschlüssel sichergestellt und ein gerichtsverwertbarer Test durchgeführt.



Am Samstag (10.08.2019), gegen 00.35 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger in deutlichen Schlangenlinien mit seinem Fahrrad in der Heerstraße. Ein Alkoholtest ergab, dass der junge Mann erheblich alkoholisiert war. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme durchgeführt.



Um kurz nach Mitternacht wurde am Samstag (10.08.2019) ein 55-jähriger Autofahrer in der Geiselhöringer Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer war alkoholisiert. Eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz wurde erstellt.





Diebstahl



In der Zeit von Donnerstag (08.08.2019), 16.30 Uhr bis Freitag (09.08.2019), 09.00 Uhr, haben Unbekannte vom Gelände der Ostbayernschau eine Gewerbemaschine und einen Trockner im Gesamtwert von mehreren tausend Euro gestohlen.





Medienkontakt: Polizeiinspektion Straubing, Pressebeauftragter Albert Meier, Tel. 09421/868-2308

Veröffentlicht am 10.08.2019 um 12.30 Uhr