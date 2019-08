05.08.2019, PP Niederbayern



Unfall mit hohem Sachschaden-Lkw stürzt quer zur Fahrbahn um, Fahrer schwer verletzt

Wörth an der Donau, Lkr. Regensburg: Am Montag, kurz vor 11.00 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Regensburg, etwa 2 km vor der Ausfahrt Wörth a. d. Donau/Ost, ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Der Fahrer eines türkischen Sattelzuges mit Kühlauflieger, beladen mit Lebensmitteln, geriet aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte und stürzte daraufhin um. Der Sattelzug blieb erheblich beschädigt quer über dem rechten Fahrstreifen und dem Standstreifen der Autobahn liegen. Lediglich die linke Fahrspur kann derzeit temporär für den Verkehr freigegeben werden. Der verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Zur Sperrung der Autobahn, sowie zur Absicherung der Unfallstelle und zur Begleitung der Bergung des verunfallten Fahrzeuges sind derzeit Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung, sowie die Autobahnmeisterei Kirchroth im Einsatz. Der umgestürzte Lkw muss durch eine Fachfirma geborgen und abgeschleppt werden. Die Bergung des Fahrzeuges sowie die Sperrung der Fahrstreifen in Richtung Regensburg wird mehrere Stunden andauern. Es kommt derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Eine Ausleitung des Verkehrs wird zeitgerecht vorbereitet.



Es wird nachberichtet.



Medienkontakt: Autobahnpolizeistation Straubing/Kirchroth, Polizeihauptkommissar Reiner Weigand, 09428/94990-0