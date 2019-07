30.07.2019, PP Niederbayern



Schwerer Verkehrsunfall – Haftbefehl gegen Pkw-Fahrer ergangen

MARKLKOFEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Gegen den 28-jährigen Skoda-Fahrer, der am vergangenen Sonntag, 28.07.2019, einen 41-jährigen Fußgänger beim Überqueren der Fahrbahn mit seinem Fahrzeug erfasste und dabei schwer verletzte ist Haftbefehl ergangen.

Weitere Links

Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte gegen den 28-Jährigen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes durch Unterlassen. Er wurde gestern Nachmittag (29.07.2019) nach Vorführung beim zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Die Kripo Landshut sucht nach wie vor nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. sich gegen 00.20 Uhr auf Höhe des Steinberger Freibades aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder an die Polizeiinspektion Dingolfing, Tel. 08731/3144-0.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 30.07.2019, 10:05 Uhr