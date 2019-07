29.07.2019, PP Niederbayern



Nach Geldforderung zwei Männer verletzt – Kripo Passau ermittelt

PASSAU. Am Freitag (26.07.19) traf ein 27-Jähriger seinen ehemaligen Arbeitgeber und bat ihn um Geld. Nachdem dieser ablehnte kam es zu Streitigkeiten, in deren weiteren Verlauf insgesamt zwei Männer leicht verletzt wurden. Die Kripo Passau führt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau die weiteren Ermittlungen.

Am Freitag gegen 17:15 Uhr traf ein 27-jähriger syrischer Staatsangehöriger seinen ehemaligen Arbeitgeber, einen 30-jährigen Vietnamesen, zufällig im Stadtgebiet. Er bat seinen ehemaligen Chef um Geld. Nachdem dieser verneinte, folgte ihm der 27-Jährige bis zu seinem Restaurant. Dort drohte der Mann dem Chef sowie zwei weiteren Angestellten. Einen Angestellten verletzte er leicht mit einem Kopfstoß, einen weiteren bedrohte er mit einem Messer. Der 19-jährige Angestellte erlitt dabei eine leichte Abschürfungsverletzung im Gesicht. Die Verletzten verzichteten auf eine ärztliche Behandlung.



Der erheblich alkoholisierte 27-Jährige konnte von den Beamten der Polizeiinspektion vorläufig festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Passau wurde der Mann aufgrund der Alkoholisierung sowie seines aggressiven Auftretens in Gewahrsam genommen.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.



Er wurde nach seiner Ausnüchterung und den erfolgten kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.





Veröffentlicht am 29.07.2019 um 15:15 Uhr