29.07.2019, PP Niederbayern



Erneuter Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall – Kripo Landshut ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes

MARKLKOFEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag, 28.07.2019, ermittelt die Landshuter Kripo nun im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut gegen den 28-jähriger Skoda-Fahrer wegen eines versuchten Tötungsdeliktes durch Unterlassen.

Weitere Links

Am Sonntag, 28.07.2019, kam es kurz nach Mitternacht im Rahmen des Steinberger Seefestes zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Besucher beim Überqueren der Kreisstraße DGF 19 (Milchstraße) von einem Pkw erfasst und hierbei schwer verletzt wurde. Der zunächst unbekannte Fahrer flüchtete, stellte sich aber einen Tag später bei der Polizei.



Im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen bittet die Kripo Landshut erneut um Zeugenhinweise, insbesondere sollen sich Personen melden, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können und sich gegen 00.20 Uhr beim Seefest bzw. in Höhe des Freibades in Steinberg in Nähe der Milchstraße aufgehalten haben.



Wem ist kurz nach Mitternacht bis gegen 00.30 Uhr ein dunkler Skoda Oktavia mit slowakischer Zulassung aufgefallen und wer kann Angaben zur Fahrweise des Fahrer machen?



Es ist nicht auszuschließen, dass der Skoda-Fahrer im Bereich Poxau beinahe eine Fahrradfahrer erfasste. Dieser Fahrradfahrer wird dringend gebeten, sich bei der Polizei als Zeuge zu melden. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, bzw. an die Polizeiinspektion Dingolfing, Tel. 08731/3144-0, oder jede andere Polizeidienststelle.



Der 41-jährige Fußgänger befindet sich aufgrund seiner schweren Verletzungen nach wie vor in stationärer Behandlung, es besteht allerdings keine Lebensgefahr.



Die Staatsanwaltschaft Landshut beantragte zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 28-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Über die Haftfrage wird heute im Laufe des Tages entschieden!





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014.



Veröffentlicht: 29.07.2019, 12:50 Uhr.

Audiodatei