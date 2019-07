27.07.2019, PP Niederbayern



22- jähriger Mann aus Passau vermisst

PASSAU / STADT: Seit 27.07.2019, 07.20 Uhr, wird der 22jährige Stephan Sonnleitner aus Passau vermisst. Die Polizeiinspektion Passau bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.







Herr Sonnleitner verließ am Samstag, 27.07.2019, 07.20 Uhr, sein Wohnanwesen in Passau-Heining zu Fuß und dürfte im Bereich des Stadtgebietes Passau unterwegs sein. Zuhause ist Herr Sonnleitner bis dato nicht angekommen. Auf Grund des Gesamtumstände besteht für Herrn Sonnleitner eine erhöhte Eigengefährdung.

Herr Sonnleitner wird wie folgt beschrieben:

ca. 185 cm groß, 75 kg, schwarzes Haar, 22 Jahre, bekleidet mit schwarzer kurzer Hose, schwarzem T-Shirt und Sporttasche.

Auf das beigefügte Lichtbild darf verwiesen werden.



Hinweise an die zuständige Polizeiinspektion Passau, Tel.: 0851/9511-0, oder an jede andere Polizeidienststelle.